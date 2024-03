L’ufficio postale riapre i battenti

(Di domenica 31 marzo 2024) Ha riaperto al pubblico secondo la tipologia "Polis"di Chitignano in piazza Arrigucci. La sede è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. I lavori di ristrutturazione della sede sono terminati e non appena saranno operativi, sarà pronta ad accogliere tutti i principali servizi. L’iniziativa è ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei sette mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Per ottimizzare la fruizione delè stata prestata particolare attenzione alla facilitazione dell’accesso ai servizi con una completa riorganizzazione degli spazi, con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale.

