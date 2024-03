Lucia Esposito | fare il donno ? Facile rifugiarsi nel non ci riesco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Caro Andrea, cari maschi, capisco che per voi non è. Avanzate come funamboli in bilico tra ciò che siete e ciò che noi fidanzate, mogli e mamme dei vostri figli vorremmo che foste. Dovete stare attenti a quello che dite e a come lo dite. Dovete misurare parole e pensieri perché il confine tra corteggiamento insistente e stalking è molto più labile di un tempo e fortunatamente la sensibilità verso la discriminazione sessuale è diventata altissima (con derive ridicole come l'accusa di sessismo perfino per gli innocui nanetti di Biancaneve). E poi ci siamo noi che vi vogliamo virili e casalinghi, forti e sensibili, giocosi e virtuosi... Premesso quindi che riconosco quant'è difficile essere maschio oggi, mi chiedo se la tua incapacità nello svolgere mansioni domestiche non sia un alibi per arrenderti e dire: cara, ci ho provato. Una trincea per difenderti dal ...