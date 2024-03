Luce nella notte aspettando il Carro Col fiato sospeso per la Colombina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Firenze, 31 marzo 2024 – Ci siamo. Stamani alle 11 vola laa far scoppiare il(in diretta dalle 8,45 su Rtv38), momento originale e simbolico per annunciare la Pasqua di Resurrezione al canto del Gloria della messa solenne presieduta dal cardinale arcivescovo Giuseppe Betori. Un’ora prima, un altro momento molto atteso dai quattro Colori del Calcio storico con il sorteggio delle partite del torneo di San Giovanni. Tutto secondo tradizione quindi per una giornata che, pur caratterizzata dal tempo incerto, non dovrebbe scoraggiare fiorentini e turisti, sotto l’occhio attento delle forze dell’ordine mobilitate in modo massiccio data la delicata situazione internazionale. A Firenze sarà una Pasqua all’insegna dell’arte con Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli che oggi saranno regolarmente aperti e domani avranno un’apertura ...