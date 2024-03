Lucchese | il rush finale Gorgone prepara il derby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Dopo la rocambolesca vittoria (1-0) della Juve Next Gen ad Arezzo – che si è divorato almeno tre-quattro palle-gol, con Zaffara paratutto – , laha perso una posizione in classifica, passando dal nono al decimo posto, a prescindere dal risultato di Pineto-Recanatese. Comunque la squadra di Indiani (che lunedì 8 aprile sarà di scena al "Porta Elisa"), avrebbe meritato almeno il pari. Ma Pattarello e soci hanno fallito occasioni d’oro, Guerra & C., no. Così va il calcio, ma non da oggi. Crediamo cheabbia visto sicuramente la gara di Arezzo in tv e abbia maturato la convinzione che servirà unaattenta, gagliarda ed aggressiva come è stata a Pesaro per battere Guccione e compagni e consolidare un posto nei futuri play-off. A quattro giornate dalla conclusione la situazione nella futura "top ten" ...