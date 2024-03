Luca Nardi trionfa a Napoli | “Mi devo fare i capelli azzurri! Montecarlo prossima tappa”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024)ha vinto il Challenger di, sconfiggendo il francese Pierre-Hugues Herbert in tre set sulla terra rossa del capoluogo campano. Il tennista italiano è riuscito a rimontare il transalpino e ha così alzato al cielo il trofeo, scalando ben venti posizioni nel ranking ATP e issandosi al 76mo posto nella classifica mondiale. Risultato di lusso per il 20enne pesarese, che al recente Masters 1000 di Indian Wells ha battuto Novak Djokovic e che tornerà in scena tra qualche giorno al Masters 1000 diha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Supertennis: “È una Pasqua davvero speciale per me, sono molto contento di aver vinto questo titolo. Giocare qua aper me è una situazione speciale: finire in bellezza questa ...