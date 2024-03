Luca Nardi batte Herbert e vince il Challenger di Napoli | che balzo in classifica!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) “Se vinco il torneo, faccio una promessa: mi tingo i capelli d’azzurro“.aveva detto questo prima di cominciare il proprio percorso neldi. Lui con papà napoletano e tifoso del club partenopeo ha vissuto con grande trasporto emotivo la settimana e così, protagonista di un grande percorso, ha sublimato il tutto con il trionfo nella Finale, opposto al francese Pierre-Hugues(n.160 del ranking). Una vittoria in rimonta contro un avversario particolarmente scomodo, visto il suo tennis offensivo. Con lo score di 5-7 7-6 (3) 6-2,si è prodotto nell’ennesima affermazione dopo aver perso il primo parziale di questo evento, visto quanto accaduto contro Matteo Gigante nei quarti di finale e Francesco Passaro in semifinale. Per il pesarese, quindi, si è ...