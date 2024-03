(Di domenica 31 marzo 2024)ha conquistato uno splendido secondo posto al, seconda Classica Monumento della stagione ciclistica andata in scena sui celeberrimibelgi. L’alfiere della Arkéa B&B Hotels ha regolato il gruppetto dei più immediati inseguitori, giunto con un minuto di distacco dal dominatore Mathieu van der Poel. Risultato davvero prestigioso per il vicentino, capace di salire sul podio della prestigiosa Ronde.ha avuto lasull’australiano Michael Matthews (poi declassato) allo sprint, dopo aver ripreso Alberto Bettiol quando mancavano pochissimi metri al traguardo. Un italiano torna sul podio in questo evento a cinque anni di distanza dal sigillo firmato proprio da Alberto Bettiol nel ...

Luca Mozzato 2° al Giro delle Fiandre: “Più passavano i muri, più stavo meglio: una cosa fantastica” - Luca Mozzato ha conquistato uno splendido secondo posto al Giro delle Fiandre, seconda Classica Monumento della stagione ciclistica andata in scena sui celeberrimi muri belgi. L'alfiere della Arkéa B& ...oasport

Primo Mathieu Van der Poel e secondo Luca Mozzato: risultati e classifica del Giro delle Fiandre - La classifica del Giro delle Fiandre: un'altra grandissima prestazione di Mathieu Van der Poel, sorprendente Luca Mozzato ...sportfair

Van der Poel trionfa al Giro delle Fiandre per la 3ª volta. Mozzato 2° - Terzo successo in carriera per l’olandese, campione del mondo in carica, dopo le vittorie del 2020 e 2022. Alle sue spalle, poco oltre il minuto, a sorpresa c’è l'azzurro ...tuttosport