Lotta ai tumori cutanei | visite dermatologiche gratuite con Adiva

(Di domenica 31 marzo 2024) Una campagna di prevenzione gratuita dei, riservata ai sanvittoresi di età compresa fra i 45 e i 55 anni. La propone l’amministrazione, guidata da Daniela Rossi, in collaborazione con, Associazione Altomilanese di diagnostica vascolare, Fondazione Ticino Olona e Croce azzurra. Si svolgerà dall’8 al 12 aprile: lesaranno effettuate negli ambulatori di via Divisione sfrorzesca angolo via Don Magni (scuola elementare). Per prenotazioni si può chiamare la Croce azzurra, a partire da martedì 2, al numero 0331.422573. Un’occasione da prendere al volo, considerati i tempi di attesa del Servizio sanitario nazionale per una visita dermatologica. Sempre in singergia con l’Associazione altomilanese di diagnostica vascolare, il Comune aveva effettuato nei mesi scorsi ...