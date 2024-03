Lombardia | primo caso di donazione multiorgano senza Cardiochirurgia | un rene a Bergamo

(Di domenica 31 marzo 2024) Il gioco di squadra tra ospedali lombardi ha reso possibile ildida donatore a cuore fermo in un ospedalenella nostra regione. E’ accaduto nei giorni scorsi, alla Terapia Intensiva dell’Asst dei Santi Paolo e Carlo, presidio Ospedale San Paolo a Milano: un evento che ha dimostrato il potere della solidarietà umana e della collaborazione medica. Nonostante gli sforzi tempestivi degli specialisti, dopo un arresto cardiaco seguito da danni neurologici irreversibili, il quadro clinico di un uomo 50enne ha confermato l’ineluttabilità dell’esito infausto della situazione, portando alla decisione medica di limitare i trattamenti intensivi in rianimazione. Il paziente aveva dichiarato in vita la volontà di donare organi e tessuti dopo la ...

