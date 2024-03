L’odissea di un’anziana | Sospeso un servizio vitale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) di Patrik Pucciarelli Ha 85 anni, è malata oncologica, ma le avrebbero sospenso ilper sostituire il tubo interno della stomia. Si torna a parlare di sanità, la storia di Edda Vanni parte da un tumore alla vescica, in parte asportato, seguito dall’inserimento di un bypass al rene con una stomia renale. La stomia è il risultato di un intervento chirurgico con il quale vengono portati e suturati sulla cute addominale gli ureteri per permettere la fuoriuscita dell’urina all’esterno. "Viste le complicazioni il reparto di urologia dell’ospedale di Massa - racconta il figlio della donna Cristiano Antoncich - ha optato per questo tipo di soluzione. Mia madre deve sostituire ogni mese una tratto del tubo interno della stomia per evitare infezioni, sono circa due anni che ci rechiamo in reparto per fare questo tipo di operazione. L’ultima volta mercoledì scorso ...