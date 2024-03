Lo stop all’intesa con Israele Critiche dai big della Normale | Una decisione sconcertante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) La guerra a Gaza incendia l’università a colpi di scelte e reazioni. Dopo ladel Senato accademicodi Pisa di chiedere al ministero degli Esteri di bloccare il bando Italia-per la collaborazione scientifica tra atenei, e i conseguenti "sconcerto e contrarietà" espressi dall’associazione Amici, arriva anche la scelta dell’Università per Stranieri di Siena di sospendere la didattica il 10 aprile, "in segno di condivisione" per la festa di fine Ramadan. "Un visibile segno di solidarietà con la popolazione palestinese di Gaza – spiega il rettore Tomaso Montanari – in grandissima parte musulmana, sottoposta a un incessante, inaudito, massacro".alla didattica, aggiunge Montanari, anche "venerdì 11 ottobre, Kippur, a ...