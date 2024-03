Lo “spallone“ dei migranti rispedito a casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 31 marzo 2024) Spaccio. Rapina. E uno ““ di. Gli agenti della polizia di Stato della Questura di Monza e della Brianza hanno eseguito tre rimpari di altrettanti cittadini stranieri irregolari e resisi responsabili di gravi reati. In particolare, il 25 marzo è stato rimpatriato, con accompagnamento alla frontiera di Milano Malpensa, un cittadino pakistano, di 40 anni, gravato da una segnalazione emessa dalle autorità francesi. Era stato fermato in territorio francese mentre trasportava a bordo del proprio veicolo 9 cittadini stranieri per farli entrare clandestinamente. Era stato condannato a 10 anni di reclusione col divieto di far rientro in Francia per 5 anni. Aveva poi tentato di regolarizzarsi in Italia sostendo di volersi ricongiungere con un fratello italiano residente però nel Regno Unito, motivo per cui l’istanza era stata rigettata ed era ...