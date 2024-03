Lizzo | decisione che spiazza | i fan ancora non ci credono

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 31 marzo 2024), arriva lasui social network chetutti: in particolar modo i suoi fan che fannofatica a crederci Nel giro di pochissimo tempo è diventata una delle cantanti più affermate e famose al mondo. Soprattutto per via della sua straordinaria voce che non può assolutamente passare inosservata. Anche se, in molti, ne parlano in maniera negativa per via del suo peso. Tanto è vero che è stata etichettata come il simbolo della “Body positivity“. Poi lashock che hato i suoi più di 12 milioni di followers di Instagram che non si perdono un singolo aggiornamento.shock di(Ansa Foto) Cityrumors.itLa cantante, infatti, ha deciso di dire “basta” con un post che non ha bisogno di ...