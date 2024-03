LIVE Trento-Monza | Superlega volley 2024 in DIRETTA | inizia la serie delle semifinali! Prima battuta alle 18 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.54 Nel mercoledì passato che ha visto concretizzarsi le sorprese i brianzoli sono stati impeccabili, e si sono qualificati con merito a queste. Risultato storico per la compagine lombarda, che però non arriva per caso e conferma quello della scorsa annata. 17.52 La Mint Veroè arrivata a questo punto dopo una battaglia campale contro Civitanova. La squadra di Massimo Eccheli era partita fortissima, poi però si era fatta rimontare sul 2-2 nellae si è giocata tutto in trasferta. 17.49 Michieletto e compagni nel primo turno di playoff hanno dominato 3-0 contro Modena, soffrendo solo nella partita in trasferta. In cabina di regia, in attesa del ritorno di Sbertoli, agirà ancora un Acquarone sempre più a suo agio, e ...