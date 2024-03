LIVE Trento-Monza 3-0 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | i campioni in carica dominano gara-1 Michieletto sugli scudi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.44 La nostratermina qui, grazie mille a tutti per averci seguito! Agli amici di OA Sport un saluto e un buon proseguimento di serata! 19.43 Mercoledì alle 20.30 ci sarà-2 in casa di, con i dolomitici che avranno l’occasione di provare a mettere un piede e mezzo in finale. 19.42 Buonissimi segnali anche per la nazionale italiana, cone Lavia davvero in grande spolvero. Tra le fila diha gestito il gioco in maniera straordinaria Acquarone, con Sbertoli che procede il recupero e ha assistito dalla panchina al match. Rimanendo alle riflessioni sulla casacca azzurra, preoccupa un po’ quanto Galassi litighi con il servizio. 19.40 Eccheli ha cambiato il volto della ...