LIVE Trento-Monza 0-0 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | trascinati da Michieletto i padroni di casa provano la fuga 13-10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-17 Takahashi sbaglia dai nove metri al rientro dal time out senza forzare eccessivamente, rimane a +2. 18-17difende di tutto, con un numero incredibile di Takahashi, poi Cachopa arma il braccio di Loepcky che in diagonale trova il varco giusto. Soli ferma il gioco per provare a stoppare la rimonta degli ospiti. 18-16 Centrale sloveno che poi sbaglia dai nove metri. 18-15 Gioca in scioltezza la squadra di Fabio Soli, con Acquarone che sfrutta molto il centro e il primo tempo di Kozamernik è perfetto. 17-15 Primo tempo impeccabile di Di Martino. 17-14 SCAMBIO STRAORDINARIO CONCLUSO DA UN MURONE DELLA COPPIA-KOZAMERNIK!va a +3, dopo che le difese hanno tenuto tre volte per parte, grande pallavolo in questa ...