LIVE Sinner-Dimitrov 6-3 6-1 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | finale senza storia! L’azzurro sorpassa Alcaraz ed é n 2 del mondo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:42 Si chiude qui questa splendida domenica pasquale di sport. Termina la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 22:40continua a scrivere record. L’altoatesino è il quarto under 23 dagli anni 2000 ad aver vinto tre tornei nel primo trimestre stagionale dopo Hewitt (2000), Federer (2004) e Murray (2009). Inoltre Jannik è il primo tennista dopo Federer nel 2017 ad essersi aggiudicato Australian Open enella stessa stagione. 22:38 Un radioso Jannikda domani sarà il nuovo numero 2 del ranking ATP.to ...