LIVE – Sinner-Dimitrov 6-3 3-1 | finale Masters 1000 Miami 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 31 marzo 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladeldi(cemento outdoor). L’altoatesino, reduce dalla netta vittoria sul russo Daniil Medvedev, va alla caccia del suo secondo titolo in carriera in un appuntamento di questa levatura dopo quello conquistato la scorsa estate in quel di Toronto. Per lui, inoltre, già finalista da queste parti rispettivamente nel 2021 e nel 2023, c’è in palio anche il secondo posto del ranking mondiale a discapito dello spagnolo Carlos Alcaraz. Dall’altra parte della rete trova proprio il giustiziere dell’allievo di Juan Carlos Ferrero, sconfitto piuttosto nettamente dal bulgaro nei quarti di. Anche lui, già certo con questo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Non passa la risposta di dritto di Dimitrov. 30-0 Trova un pizzico di riga Jannik con il dritto in uscita dal servizio. 15-0 Prima centrale vincente ... (oasport)

Masters Miami - Il passante in corsa di Sinner: Dimitrov si arrende, rivivi il punto chiave del 1° set della finalissima - MASTERS MIAMI - Sinner vince il primo set contro Dimitrov molto velocemente. Ecco il passante in corsa che ha lasciato l'avversario impietrito, il punto che ...eurosport

Sinner-Dimitrov, il LIVE della finale del Masters 1000 di Miami: il primo set è di Jannik | Diretta - IL LIVE SI AGGIORNA AL TERMINE DI OGNI GAME Sinner senza sforzo: 2-1 Sinner 30-0 in scioltezza, poi altra prima per andare 40-0. Errore di Dimitrov, che perde il game a zero. Dimitrov di classe: 1-1 S ...ilfattoquotidiano

Sinner e la tifosa vip a sorpresa a Miami: Shakira in tribuna per la finale - La cantante colombiana pizzicata dalle telecamere durante la partita tra il talento italiano e Dimitrov per il Masters 1000 in Florida ...corrieredellosport