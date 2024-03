LIVE – Pinerolo-Milano 13-25 25-22 16-25 21-25 | gara-2 quarti Playoff A1 Femminile 2023 2024 volley in DIRETTA

(Di domenica 31 marzo 2024) Latestualedi-2 deidi finale deiScudetto della Serie A1di. Le ragazze di Michele Marchiaro, dopo aver trascinato al tie-break le avversarie nel primo confronto, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per mettere nuovamente in difficoltà la favorita formazione meneghina e far saltare il banco. Le piemontesi hanno bisogno di un’altra grande prestazione ma vogliono dare il massimo per provare ad allungare la serie a-3. Le ragazze di Marco Gaspari, d’altro canto, vogliono salire di colpi e chiudere subito i giochi in una serie corta che non ammette troppi errori. Orro e compagne vanno dunque a ...

LIVE – Pinerolo-Milano: gara-2 quarti Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley in DIRETTA - La LIVE testuale di Pinerolo-Milano, gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024: gli aggiornamenti ...sportface

Calcio, Serie D. Albenga vs Pinerolo LIVE: ultima partita prima della sosta pasquale - Per adesso niente di saliente da condividere. 1’ Si inizia, palla per il Pinerolo in maglia rossa, ingauni nella classica maglia di gara nera con striscia obliqua bianca. Gara iniziata con qualche ...ivg

Conegliano, Milano e Scandicci vincono in casa, Chieri sbanca Novara - In Gara 1 dei Quarti Play Off le prime tre della classifica della Regular Season vincono contro Roma, Pinerolo e Vallefoglia. La squadra di Bregoli fa il colpo in trasferta conto le azzurre ...corrieredellosport