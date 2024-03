LIVE Italia-Scozia 2-7 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | azzurri fallosi | i britannico rubano la mano da 3 nel quinto end

(Di domenica 31 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.27: Arriva il finale di end peggiore possibile per l’con Retornaz che manda la sua stone ad incocciare contro la guardia scozzese.rubata da tre dei britannici che volano sul 2-7 e partita ampiamente compromessa per gliche possono piangere sul latte versato. Troppi, davvero troppi errori in questoend da parte di tutti 20.25: Retornaz promuove la sua guardia e piazza una stone azzurra a punto quando mancano 2 tiri al termine dell’end 20.21: Sbaglia Mosaner il suo ultimo tiro e restano tre stone scozzesi a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri. Durissima per Retornaz ora 20.17: Una stone scozzese a punto dopo 8 tiri delend 20.14: Una stone scozzese a punto dopo i primi 4 tiri del ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Scozia , partita valevole per la quinta sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel ... (sportface)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Scozia , partita valevole per la quinta sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel ... (sportface)

Guerra Ucraina Russia, news. Mosca a Kiev: "Arrestare e estradare capo 007 Malyuk". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Mosca a Kiev: 'Arrestare e estradare capo 007 Malyuk'. LIVE ...tg24.sky

Tennis ATP Miami 2024 Finale Sinner - Dimitrov in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW - Tennis ATP Miami 2024 Finale Sinner - Dimitrov in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW , Sinner cerca il suo primo successo a Miami, il terzo della stagione dopo Melbourne e Rotterdam: all'Hard Roc ...digital-news

COPPA Italia - Juventus-Lazio probabili formazioni, statistiche, dove vederla in TV e in LIVE streaming - Juventus-Lazio, match valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, si giocherà martedì 2 aprile 2024 alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. Sarà possibile seguire il match in diretta tv ...eurosport