LIVE Italia-Scozia 0-3 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | Retornaz impreciso | subito 3 punti per i britannici

(Di domenica 31 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.22: Una stone scozzese a punto dopo 4 tiri del secondo end 19.18: Mouat non sbaglia esono 3per gli scozzesi. Strada in salita per l’: 0-319.17: Inizia malissimo la partita degli azzurri.sbaglia la bocciata e apre la strada ai 3per la19.14: Sempre due stone scozzesi a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’end di apertura 19.10: Dopo 8 tiri del primo end ci sono due stone scozzesi nella casa 19.07: Stone azzurra a punta dopo i primi 4 tiri del primo end 19.02: Tra poco il via del match, mano per la18.58: La selezione azzurra, scelta dallo staff tecnico azzurro (il direttore tecnico Claudio Pescia e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:02 Con questo risultato l'Italia sale al terzo posto con 5 punti all'attivo. Le azzurre dovranno difendersi nel prossimo match contro la Francia, per poi ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Scozia , partita valevole per la quinta sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel ...

