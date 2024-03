LIVE Italia-Repubblica Ceca 8-7 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | gli azzurri concedono il bis con qualche patema nel finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.42: Per il momento è tutto, buona Pasqua e appuntamento a questa sera per la terza sfida iridata deglicontro i campioni del mondo della Scozia. Grazie per averci seguito e buona giornata! 11.41:comunque convincente, perfetti gliquando serviva, bravi a distanziare nella parte centrale unamai doma e precisa soprattutto neldi gara 11.40: La bocciata arriva, laruba la mano ma a vincere è l’con il punteggio di 8-7 che non rende giustizia al dominio azzurro. L’, dopo l’ottavo end, ha già iniziato a pensare alla sfida di questa sera con i campioni del mondo ...