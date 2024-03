LIVE Italia-Repubblica Ceca 2-2 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | i cechi pareggiano nel terzo end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.01: Stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 9.59: Una stone azzurra a punto dopo 10 tiri del quarto end 9.54: Una stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri del quarto end 9.50: Non particolarmente preciso ma efficace l’ultimo tiro deiche conquistano il punto del pareggio alend 9.48: Tre stone azzurre a punto quando manca l’ultimo tiro dei, costretti a cercare il punto 9.44: Perfetta la promozione della guardia azzurra che lascia tre stonene a punto quando mancano gli ultimi 3 tiri delend 9.41: Tre stone azzurre a punto quando mancano 5 tiri alla fine dell’end 9.37: Stonea punto dopo sei tiri delend 9.31: Non perfetto l’ultimo tiro ...