LIVE – Italia-Repubblica Ceca 0-0 | girone Mondiali curling maschile 2024 | segui la DIRETTA

(Di domenica 31 marzo 2024) Latestualedi, partita valevole per la terza sessione del round robin deglidi, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate), dopo il successo all’esordio contro il Giappone, tornano sul ghiaccio per crescere ancora e prore nel migliore dei modi l’avventura iridata. Gli azzurri allenati da Ryan Fry devono vedersela ora contro la compagine, reduce dalla sconfitta nel primo match contro il Canada. Lo skipper Lukas Klima ed i compagni Marek Cernovsky, Martin Jurik e Lukas Klipa, vanno dunque a caccia di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Irlanda-Italia , match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni di rugby ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo incontro del round robin di qualificazione per il Mondiale maschile di ... (oasport)

Ucraina, sale rischio escalation. Zelensky chiede a Usa missili per colpire Crimea. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, sale rischio escalation. Zelensky chiede a Usa missili per colpire Crimea. LIVE ...tg24.sky

LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling 2024 in DIRETTA: gli azzurri sfidano i favoriti al titolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo incontro del round robin di qualificazione per il Mondiale maschile di Sviz ...oasport

LIVE Italia-Repubblica Ceca, Mondiali curling 2024 in DIRETTA: match da non sbagliare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo incontro del round robin di qualificazione per il Mondiale maschile di Sv ...oasport