LIVE Irlanda-Italia | Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | le azzurre sognano il colpaccio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladi, match valido per la seconda giornata del Seidi. Dopo un avvio difficile lesono subito chiamate alla reazione in un match già decisivo per il terzo posto finale, risultato che consentirebbe la qualificazione ai prossimi Mondiali. Avvio di torneo decisamente complesso per l’che, contro l’imbattibile Inghilterra, si è dovuta arrendere con lo score pesante di 0-48. L’a sua volta si è dovuta inchinare al cospetto della Francia (17-38). Inghilterra e Francia sono squadre fuori portata, ...