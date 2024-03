LIVE Irlanda-Italia 7-22 | Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | azzurre aggressive anche in avvio di secondo tempo!

(Di domenica 31 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62? Le irlandesi sfruttano la mole e vanno a meta con Jones. 61? Touche irlandese a 5 metri dalla linea di meta azzurra. 59? Meta trasformata, il vantaggio inizia a farsi interessante! 57? VITTORIA VECCHINIIIII! La numero 2 azzurra trova la meta e concretizza una grande azione corale. 55? Alyssa D’Incà si fa tutto il campo da sola, l’entra dentro i 22 avversari! 53? In avanti irlandese, le padrone di casa sprecano un’azione clamorosa, la meta sembrava fatta. 50? Touche irlandese, si gioca tanto a centro campo in questa fase. 48? Ottimo calcio di O’Brien, l’sarà costretta a ricostruire dalla distanza. 46? Rigoni non riesce a mantenere un possesso difficile, rimessa laterale per l’. 45? Madia decide di usare il piede e conquista metri ...

8? L'arbitro ha rivisto l'azione al TMO, purtroppo arriva una meta di punizione . 8? Cartellino giallo per Ostuni Minuzzi, punita per un in avanti ...

17:00 Segnali positivi per l'Italia che, dopo un avvio difficile, è stata brava a reagire trovando tanta consistenza negli ultimi 20?. Sarà importante ...

