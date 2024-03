LIVE Irlanda-Italia 7-12 | Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | seconda meta azzurra con Rigoni!

(Di domenica 31 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36? Gran placcaggio di D’Incà, le azzurre costringono le avversarie a un tenuto forzato e conquistano un altro calcio di punizione. 34?trasforma la, bene così! 33? ANDIAMOOOOOOOOO! Fedrighi trova la, l’è stata bravissima partendo da una mole e poi sfruttando una grande velocità di gambe! 31? Parsons perde il possesso, calcio di punizione e touche dentro i 22 per le azzurre. 29? Fallo di Stevanin, O’Brien cerca la touche, ma D’Incà recupera l’ovale! 26? Purtroppotrova la traversa e non trasforma la, era comunque importante sbloccare il punteggio. 25? ARRIVA LAAAAAAAAAAAA! Vecchini mette giù la sfera dopo una grande fase di ...

