LIVE Irlanda-Italia 7-12 | Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | le azzurre chiudono in vantaggio il primo tempo!

(Di domenica 31 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:00 Segnali positivi per l’che, dopo un avvio difficile, è stata brava a reagire trovando tanta consistenza negli ultimi 20?. Sarà importante mantenere l’inerzia del gioco anche nel secondo, l’ha dimostrato di essere una squadra che concede molto se messa sotto pressione, lehanno tutte le potenzialità per farlo. 40? Finisce qui il! 39? Purtroppo sfugge il pallone a Seye, in avanti azzurro. 38? Ancora una grande giocata di D’Incà, che recupera palla. 37? Si può ricominciare dopo una lunga pausa. 36? Doppio infortunio in casa, Delany viene portata fuori in barella per precauzione. 36? Gran placcaggio di D’Incà, le...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? SI comincia ! 15:56 Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo, è il momento degli inni nazionali! 15:53 L’Irlanda risponde con: Linda ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8? L’arbitro ha rivisto l’azione al TMO, purtroppo arriva una meta di punizione . 8? Cartellino giallo per Ostuni Minuzzi, punita per un in avanti ... (oasport)

