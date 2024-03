LIVE Irlanda-Italia 14-22 | Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | le padrone di casa provano a riaprire il match

(Di domenica 31 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67? In avanti di Madia, la meta di Muzzo viene annullata. 67? L’arbitro sta riguardando un’azione al TMO, aspettiamo prima di festeggiare un’ipotetica meta azzurra. 64? Meta trasformata, adesso sarà importante ripartire in maniera aggressiva. 62? Le irlandesi sfruttano la mole e vanno a meta con Jones. 61? Touche irlandese a 5 metri dalla linea di meta azzurra. 59? Meta trasformata, il vantaggio inizia a farsi interessante! 57? VITTORIA VECCHINIIIII! La numero 2 azzurra trova la meta e concretizza una grande azione corale. 55? Alyssa D’Incà si fa tutto il campo da sola, l’entra dentro i 22 avversari! 53? In avanti irlandese, ledisprecano un’azione clamorosa, la meta sembrava fatta. 50? Touche irlandese, si gioca tanto a centro campo in ...

