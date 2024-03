LIVE Giro delle Fiandre femminile 2024 in DIRETTA | fuga a 5 con Elena Pirrone a 100 km dal traguardo

(Di domenica 31 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:02 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta del. Corsa che sta per entrare nel vivo e che ha già offerto diverse situazioni interessanti. Buongiorno e benvenuti nellatestualefasi decisive del. Prosegue senza sosta la stagioneclassiche primaverili del nord Europa con lo storico appuntamento belga che promette spettacolo tra le big del panorama ciclistico internazionale. 163 i km da percorrere con 7 tratti di pavè e ben 12 muri. Ci sarà battaglia nel ...

14.28 Pedersen rilancia però ora l'azione, inseguito da Vermeersch. Vedremo ora cosa farà van der Poel . 14.27 Sul Valkenberg van der Poel si mette in ... (oasport)

14.44 20? il margine ora di Pedersen e Vermeerch sul gruppo degl immediati inseguitori di van der Poel . Bene Bettiol, nelle prime posizioni. 14.42 Si lavora ... (oasport)

14.57 200 km completati dai corridori! 14.57 Difficile capire la scelta strategica di Vermeersch che sta tirando insieme a Pedersen , quando dovrebbe far ... (oasport)

Giro delle Fiandre 2024, la gara di ciclismo in diretta LIVE - Vi ricordiamo che il Giro delle Fiandre è in diretta su Eurosport 1, canale 210 della piattaforma Sky Dopo aver perso qualche secondo a causa di un passaggio a LIVEllo, gli 8 in testa sono tornati ad ...sport.sky

La startlist definitiva: ci sono Pedersen, Jorgenson, van der Poel, Alaphilippe, Trentin, Milan, Bettiol, Mohoric - Dopo la Strade Bianche dominata da Tadej Pogacar , la Tirreno-Adriatico vinta da Jonas Vingegaard , la Milano-Sanremo di Jasper Philipsen e la Gand-Wevelgem finita nelle mani di Mads Pedersen, il gran ...informazione

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle fasi decisive del Giro delle Fiandre femminile 2024. Prosegue senza sosta la stagione delle classiche ...oasport