LIVE Giro delle Fiandre 2024 in DIRETTA | via ufficiale della corsa | partono gli scatti!

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Repubblica Ceca, partita valevole per la terza sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.03 Arriva intanto la partenza del gruppo verso il chilometro zero. Oltre sette chilometri di trasferimento, poi sarà battaglia. 10.01 Per l’Italia l’uomo ... (oasport)