LIVE Giro delle Fiandre 2024 in DIRETTA | van der Poel sul Valkenberg chiude il buco sui fuggitivi!

14.28 Pedersen rilancia però ora l'azione, inseguito da Vermeersch. Vedremo ora cosa farà van der. 14.27 Sulvan dersi mette in proprio e va are lui ildei. 14.25 Un tentativo da parte di corridori molto interessanti, con Pedersen dentro al gruppetto di. Un vantaggio di 19? sul gruppo "van der". L'Alpecin però c'è a sostegno di van der. 14.23 In questa situazione di scatti e controscatti, Houle, Kristoff ed Herzog si sono avvantaggiati, con van derche ha recuperato alcuni uomini della propria squadra. Si pensa al. 14.21 van der ...

