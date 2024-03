LIVE Giro delle Fiandre 2024 in DIRETTA | Van der Poel involato verso la vittoria | Bettiol si gioca il podio

(Di domenica 31 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.48 Van dersta affrontando il Kruisberg, il neerlandese ha 1’40” di vantaggio sul gruppetto inseguitore. 15.45 30 km al traguardo. 15.44 Ennesimo tentativo di Cortina, lo spagnolo prova a evadere del gruppetto di. 15.43 6 km al Kruisberg, adesso il percorso è completamente piatto, ma nonostante questo Van dercontinua a guadagnare. 15.41 Van derha un minuto di vantaggio sul gruppo che lo insegue. 15.38 Ripreso Jorgenson, dietro si battaglierà per i due posti rimanenti sul. 15.37si è messo a tirare il suo gruppetto, il quale ormai è a pochi metri dal raggiungere Jorgenson. 15.35 Ormai Van dernon sembrerebbe aver più rivali diretti per la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.18 Insiste lo spagnolo della Movistar. Il suo vantaggio sul gruppo è di una decina di secondi. 15.17 Cortina in avanscoperta, 50 km al traguardo . 15.15 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 Ripreso Jorgenson , dietro si battaglierà per i due posti rimanenti sul podio. 15.37 Bettiol si è messo a tirare il suo gruppetto, il quale ormai è a ... (oasport)

IN VATICANO - Il Papa effettua il Giro in 'papamobile' in piazza al termine messa - Al termine della messa della Domenica di Pasqua sul sagrato vaticano, papa Francesco è salito sulla 'papamobile' aperta e ha fatto il Giro tra i vari settori di Piazza San Pietro per salutare e benedi ...napolimagazine

TMW - Monza, Popovic attende il momento del debutto prima di trasferirsi al Napoli - Quella intorno al potenziale arrivo di Matija Popovic nel massimo campionato italiano è stata una grande telenovela del mercato di gennaio. Abbastanza sorprendente, ma un classe 2005 ha fatto in pochi ...napolimagazine

Giro delle Fiandre, un passaggio a LIVEllo ferma la corsa - Il Giro delle Fiandre, noto anche come la Seconda Monumento di questa stagione, ha riservato ai corridori un percorso impegnativo di 270,8 chilometri. Questo percorso includeva 17 muri, 11 dei quali i ...informazione