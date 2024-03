LIVE Giro delle Fiandre 2024 in DIRETTA | primo passaggio sul Kwaremont Nervosismo e cadute

(Di domenica 31 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 Ai -114 km attacco di un uomo della Uno-X Mobility, ma Axel Laurance (Alpecin – Deceunick) chiude. 13.47 Corsa lunga e dure, quindi, con Mathieu van der Poel grande favorito. 13.45 Grande tensione in questo momento: velocità alta e rischi lungo il percorso altissimi. 13.44: C’è stata un’altra caduta che ha coinvolto i belgi Vercouillie e De Meester ed il norvegese Jansen. 13.40: Ci si avvicina al muro del Kapelleberg. 13.36: Si è accesa improvvisamente l’andatura in gruppo. Un’accelerazione violentissima. 13.33: Nella caduta di prima era rimasto coinvolto il canadese Boivin della Israel, che ha dovuto abbandonare la corsa. 13.29: In fuga ci sono Luke Durbridge, Eimar Reinders (Jayco-AlUla), Bert Van Lerberghe (Soudal Quick-Step), David Dekker (Arkea-B&B Hotels), Stanislaw Aniolkowski (Cofidis), Damien ...

12.40: Il gruppo sta affrontando il primo tratto di pavé a Lippenhovestraat. 12.35: COMINCIA IL PAVÈ! Un tratto per fortuna pulito e secco. 12.33: C'è stata ...

13.18: Caduta nella seconda metà del gruppo ed è rimasto coinvolto anche Matej Mohoric. La dimostrazione di quanto sia importante restare nelle posizioni di ...

Giornata della Santa Pasqua e giornata di Giro delle Fiandre . La Seconda Monumento di questa stagione tiene banco e la Ronde van Vlaanderen riserverà ai corridori un percorso di 270,8 chilometri in ...

