LIVE Giro delle Fiandre 2024 in DIRETTA | otto in fuga | si avvicinano le prime difficoltà

(Di domenica 31 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.18 Si segnala il ritiro di Mike Scotson (Arkea-B&B Hotels). 12.15 Vicini ai 90 chilometri percorsi. 12.12 Torna a salire il vantaggio di Luke Durbridge, Eimar Reinders (Jayco-AlUla), Bert Van Lerberghe (Soudal Quick-Step), David Dekker (Arkea-B&B Hotels), Stanislaw Aniolkowski (Cofidis), Damien Touzé (Decathlon Ag2R La Mondiale), Lionel Taminiaux (LDstny) e Jelle Vermoote (Bingoal WB), attorno ai 3’50”. 12.09 La primaaltimetrica sarà l’Oude Kwaremont al chilometro 137, che verrà affrontato tre volte. 12.06 Ancora problemi meccanici per Van Lerberghe. 12.03 Il vantaggio degliin avanscoperta rimane sempre nell’ordine dei 3’35”. 12.00 Siamo a ottanta chilometri in archivio. Fra una ventina di chilometri il Lippenhovestraat, primo ...