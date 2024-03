LIVE Giro delle Fiandre 2024 in DIRETTA | la fuga prende il largo dopo 50 chilometri

Leggi tutta la notizia su oasport

11.32 Continua il sole sulla corsa, giornata che va via via riscaldandosi. Manca ancora parecchio per le prime difficoltà in corsa. 11.29 Il vantaggio si stabilizza attorno ai quattro minuti. 11.26 Sono ora quattro i minuti di vantaggio per gli otto di testa. E van Lerberghe si ferma cambiando immediatamente la bici. 11.23 Ladefinitivamente il50. E Van Lerberghe può finalmente approfittarne per cambiare la bicicletta, con cui ha avuto problemi sin quasi dall'inizio. 11.20 Il gruppo intanto si era frazionato per un attimo, la prima parte rallenta di netto per attendere i ritardatari. Risultato: il margine aumenta: siamo già vicini ai 3? di vantaggio per gli otto di testa. 11.17 E ...