LIVE Giro delle Fiandre 2024 in DIRETTA | gruppetto di otto uomini in avanti | il gruppo è lì vicino

(Di domenica 31 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50 Sempre sui venti secondi il vantaggio di Luke Durbridge, Eimar Reinders (Jayco-AlUla), Bert Van Lerberghe (Soudal Quick-Step), David Dekker (Arkea-B&B Hotels), Stanislaw Aniolkowski (Cofidis), Damien Touzé (Decathlon Ag2R La Mondiale), Lionel Taminiaux (LDstny) e Jelle Vermoote (Bingoal WB). Le squadre che non sono andate in fuga vogliono ricucire per entrare nell’azione. 10.47 Sui lati della strada sono molti gli striscioni inneggianti a Wout Van Aert e agli auguri di pronta guarigione. 20 chilometri in archivio. 10.45 In mezzo c’era stato anche Niklas Markl (dsm-firmenich PostNL), che ha tentato di rientrare sulla fuga, senza fortuna. 10.43 E occhio anche al meteo: segnalata pioggia nella parte finale di corsa attorno alle 15.00. 10.41 Per ora ildi ...