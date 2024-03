L’ira di Lizzo | | Basta insulti Lascio le scene

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Le vittime sono più spesso donne: troppo "grasse" oppure troppo magre, troppo basse o "pennellone", "piatte come assi da stiro" oppure con "il seno troppo pesante", con i capelli bianchi oppure "malate" di parrucchiere. Anche se non mancano gli uomini colpiti, come l’attore Jason Momoa, vessato non appena ha preso qualche chilo. A dire l’ennesimoal body shaming è, pluripremiata cantante e rapper statunitense e simbolo della body positivity, che ha gelato i social scrivendo: "Non ho firmato per questa merda" e ancora "io smetto", lasciando intendere che le offese continue e gratuite al suo aspetto l’hanno messa spalle al muro costringendola a ritirarsi dal mondo della musica o quanto meno prendersi una pausa. "Mi sono stancata – scrive la 35enne – di sopportare e di essere trascinata da tutti nella mia vita e su Internet. Tutto quello che ...