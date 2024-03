Lil Jolie si esibisce ad Amici 23 con la bronchite ma lei non voleva dirlo

L'edizione 2024 di Amici sarà ricordata anche per l'importanza data dalla trasmissione al tema della salute mentale , con un particolare focus su alcuni dei concorrenti in gara: da Mew a Holden , ... (fanpage)

Amici 23, in onda stasera su Canale 5 la seconda puntata del Serale - Stasera, sabato 30 marzo 2024, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Ospiti in studio il cantautore e ...comingsoon

Amici serale 2024, seconda puntata 30 marzo: anticipazioni - Amici 2024, la seconda puntata del serale in onda sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5: chi sarà eliminatosoundsblog

Lil Jolie, problemi di salute ad Amici 2024/ “Bronchite” dopo l’attacco di panico: serale a rischio - Lil Jolie sta ancora male al serale di Amici 2024 dopo l'attacco di panico avuto nel primo appuntamento: la cantante rischia l'eliminazioneilsussidiario