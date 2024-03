Ligue 1 | il PSG batte l’Olympique Marsiglia 2-0 | parigini in dieci nel secondo tempo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 31 marzo 2024) Il PSG ha la meglio sulper 2-0. Il match, valido per la ventisettesima giornata di1 2023/2024, vede itrionfare in trasferta. La squadra ospite resta in inferiorità numerica dopo 40 minuti in campo in seguito dell’espulsione di Beraldo. All’intervallo, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, ma il PSG sblocca la partita poco dopo il ritorno in campo. La rete viene segnata da Vitinha al minuto 53? e poi Sergio Ramos firma il raddoppio all’85’. Sugli altri campi, il Brest vince per 1-0 contro lo Lorient, mentre il Nantesin trasferta il Nizza in un match finito 2-1. Successo anche per il Tolosa, che in casa del Clermont trova la tripletta del 3-0. Montpellierpoi il Le Havre 2-0 e infine lo Strasburgo piega 2-0 il Rennes. SportFace.