Liga 2023 2024 | al Barcellona basta Raphinha | Las Palmas ko 1-0

(Di domenica 31 marzo 2024) Torna in campo ladopo la sosta nazionali. Ilpiega un ottimo Las. La squadra di Xavi vince 1-0, nonostante la superiorità numerica dal 24? grazie al cartellino rosso rimediato da Alvaro Valles.prima vede annullarsi un gol al 19?, e poi trova il match winner al 59? su assist di Joao Felix.che sale a 67 punti e si avvicina a 5 punti dal Real Madrid in testa e impegnato domani in casa contro l’Athletic Bilbao. Il Siviglia passa in casa del Getafe per 1-0. Decisivo il gol di Sergio Ramos al 6?. L’ex Real Madrid firma anche la doppietta personale al 44?, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Successo che dà tranquillità alla squadra di Quique Sanchez Flores, che allunga a 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione occupata dal Cadice. Getafe fermo a 38 ...