Libano | ucciso capo militare Hezbollah

(Di domenica 31 marzo 2024) 18.56 Le Forze armate israeliane (Idf) affermano di avere eliminato un esponente di spicco di Radwan, la forza d'élite di, in un attacco coi droni nei pressi di Kounine, nelmeridionale, non lontano dal confine con Israele. La vittima è Ismail Ali al-Zin, un comandante dell'unità missilistica anticarro di Radwan. L'Idf descrive al-Zin come un esperto di "missili anticarro che è stato responsabile di dozzine di attacchi contro civili e forze di sicurezza israeliane".