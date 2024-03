L’evento Academy Cup | sipario Festa grande al Curi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Va in archivio la decima edizione dell’Cup, la manizione riservata alle società affiliate al Perugia, che ha preso il via giovedì e si è conclusa nella bellissima cornice dello stadio “”. Sicilia, Calabria, Puglia, Piemonte, Basilicata, Toscana e Lazio, oltre alla nostra Umbria, alcune delle regioni presenti. Un plauso va all’Ozierese arrivata da Sassari, tante ore di viaggio per essere presente a questoevento che, ricordiamo, coinvolge 54 società, quasi 1000 bambini in campo e circa 2000 persone (fra dirigenti, staff genitori e amici) sulle tribune. Spello, Collepepe, Cortona, Allerona, Orvieto, Castiglione del Lago, Sanfatucchio e Petrignano i paesi che oltre ad ospitare le gare di giovedì e venerdì hanno dato la possibilità alle squadre di alloggiare e visitare le bellezze del territorio. La ...