Letizia petris e Paolo Masella | “La nostra storia d’amore al Grande Fratello cresciuta piano piano “

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 marzo 2024)hanno iniziato tra le mura. della casa delunache ha conquistato gli spettatori del reality. Oggi la finalista del programma di Canale 5 ed il macellaio romano saranno ospiti di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin in onda dalle 16:30. A distanza di due mesi dall’ingresso nel loft di Cinecittà, la fotografa romagnola ed il 26enne cominciano ad avvicinarsi fino a quando sulle note di Come Nelle Favole di Vasco Rossi scatta il bacio: “Mi fai impazzire”, dice lui abbracciandola. Lei ride: “Scusami sono tutta bagnata di lacrime. Mi vergogno un sacco”. “Lo so quanto ti vergogni, sono io quello che sta verso la telecamera”. Da quel momento la relazione decolla e si solidifica giorno ...