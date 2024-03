L’Eredità 31 marzo 2024 | Riccardo non indovina la parola alla ghigliottina

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di domenica 31 marzo 2024) Nella puntata di quest’oggi – 31– è arrivato al gioco finale de, agente di commercio ed ex assistente di voto. Il campione s’è ritrovatoa concorrere per la cifra di 160.000 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz perre lamisteriosa di oggi: Lasciare Amico Speciale Diretto Unico. Dopo il canonico tempo di riflessione ha scritto sul proprio cartoncino laTreno. Ma non era Treno lascelta dagli autori ma Numero. Queste le spiegazioni circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono le parole del padrone di casa Marco Liorni). Lasciare il Numero, quando si vuole poi farsi contattare ...