Lenzi L’oro a Parigi | poi il tetto del mondo

(Di domenica 31 marzo 2024) Da Porretta al ring olimpico. Un percorso fatto di sudore, sacrifici, sconfitte e vittorie ma soprattutto un cammino fortemente voluto e conquistato con la determinazione di chi ha ben chiari i propri obiettivi e di chi ha l’ambizione per cercare di arrivare lontano. Diegoè così, un giovane genuino che non nasconde le emozioni e che non ha mai nascosto di volere passare per il quadrato diperché considerata una tappa fondamentale per la sua affermazione neldel pugilato. E ora che ci è riuscito, per il peso massimo è scattato il conto alla rovescia per l’appuntamento sul ring del Roland Garros, per difendere quel tricolore e sentir rimbombare l’inno di Mameli che lo stesso atleta bolognese ha più volte affermato di voler portare il più in alto possibile. Ha coronato un sogno, come si sente? "Non penso di ...