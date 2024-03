L’eleganza furba di un’acconciatura laterale | abbinata ai capelli sciolti

(Di domenica 31 marzo 2024) La prima a rendere affascinante l’idea di portare idi lato, sfruttando il ciuffo per incorniciare il viso, fu Veronica Lake. La sua chioma caratterizzata da una profonda riga, infatti, è passata alla storia grazie alla sua innata sensualità, capace di nascondere il viso e, al tempo stesso, rivelarlo. Un effetto da ricreare attraverso un’acconciaturasciolta, perfetto ibrido tra una pettinatura raccolta e i. Un compromesso che permette di lasciare iliberi da elastici e forcine, ma non di rinunciare a un tocco più strutturato. Le lunghezze, infatti, ricadono morbide e fluttuanti su un’unica spalla, mentre – dalla parte opposta ...

Kate Holmes e la shopping bag italianissima diventata virale - Da idolo dei teenager a icona di stile, Katie Holmes ha saputo sempre trovare il modo di rimanere al centro dell'attenzione. Una it girl come lei non poteva certo mancare di abbracciare anche le tende ...elle

Tutto sul beauty kawaii - Colori pastello, arcobaleni, gattini: quell'universo pop di elementi carini di matrice giapponese resiste. Anche grazie all'interpretazione beauty coreana ...elle

L'Oroscopo di aprile 2024 per il segno del Toro - Avete l’aria stanca, cari Toro, e questo aprile è meglio fare qualcosa a riguardo. La stagione dell’Ariete è il periodo giusto per elaborare i vostri dubbi, insicurezze e ferite, così da arrivare al v ...cosmopolitan