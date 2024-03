Leggere gli alberi tra i grattacieli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 31 marzo 2024) Non siete riusciti a prenotare la caccia alle uova dei monaci cistercensi (vedi box a sinistra)? Tranquilli: domani c’è un’altra caccia al tesoro, organizzata in collaborazione con Grandi giardini italiani, che si svolge in mezzo aidi Porta Nuova, nel parco chiamato "Biblioteca degli". Tra indovinelli, prove e ricerche, i bambini e le loro famiglie potranno scoprire le essenze della BaM e i suoi segreti botanici. Non c’è bisogno di prenotare: basta recarsi al parco, al punto di partenza di fronte al cancello della Fondazione Riccardo Catella in via de Castilla, ritirare la propria mappa e partire alla ricerca delle dieci tappe, poi rientrare alla base con le risposte per ricevere un piccolo premio e un attestato. L’iniziativa si svolge a Pasquetta, dalle 10.30 alle 12.30.