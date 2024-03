Lecce-Roma | Vucinic | «Ecco a chi somiglia De Rossi come allenatore»

(Di domenica 31 marzo 2024) Le parole di Mirko, ex attaccante di, sulla pma sfida di Serie A tra le due squadre Alla vigilia di, due squadre in cui ha giocato, Mirkoa La Gazzetta dello Sport ha espresso la sua ammirazione nei confronti del nuovo tecnico dei gialloospiti: «Da giocatore recuperava palloni,

Sfida tutta gialllorossa lunedì di Pasquetta, il Lecce ospita la Roma al Via del Mare. Le parole del tecnico dei salentini Luca Gotti (itasportpress)

Per molti Lecce si, soprattutto coloro che hanno a cuore le sorti della squadra giallorossa, domani sarà una Pasquetta atipica, differente rispetto alle abitudini. Questo perché alle sei... (quotidianodipuglia)

Gli eroi in bianconero: Michele PARAMATTI - Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ...tuttojuve

Un virus che si chiama rossoblù - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Per il Torino dopo la vittoria sul Monza i clean sheet salgono a 15 - E’ soprattutto nelle gare casalinghe che il Torino non permette agli avversari di segnare ed è già successo 10 volte come sanno bene Cagliari, Genoa, Verona, Atalanta, Empoli, Napoli nel girone ...torinogranata