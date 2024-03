Lecce-Roma lunedì 01 aprile 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici De Rossi deve fare a meno di Pellegrini

(Di domenica 31 marzo 2024) Il colpo in ottica salvezza prima della sosta potrebbe averlo fatto il, che battendo 1-0 la Salernitana si è lasciato alle spalle le polemiche legate all’esonero di D’Aversa e ha ritrovato una vittoria che mancava dall’inizio di febbraio, la prima in trasferta della stagione, portandosi a 28 punti e scavalcando il Cagliari. Sarà però InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le parole di Mirko Vucinic , ex attaccante di Lecce e Roma, sulla p Rossi ma sfida di Serie A tra le due squadre Alla vigilia di Lecce-Roma , due squadre in cui ha giocato, Mirko Vucinic a La Gazzetta ... (calcionews24)

Roma, DYBALA ANCORA IN GRUPPO: OK PER Lecce - La Roma è scesa in campo nel giorno di Pasqua per la rifinitura in vista della sfida contro il Lecce, in programma lunedì alle 18:00 al Via del Mare. La buona notizia da Trigoria è… Leggi ...informazione

VIDEO - Scatti e autografi a Fiumicino: i tifosi incoraggiano i giallorossi - Anche nel giorno di Pasqua i sostenitori non abbandonano la Roma: in tanti si sono recati a Fiumicino per supportare la squadra a pochi minuti dalla partenza per Lecce ...ilromanista.eu

Conte, l'ex compagno Righetti fa sognare i tifosi bianconeri: "Il desiderio di Antonio è quello di tornare alla Juventus" - Lo so per certo Quando si parlava anche della Roma e mi è dispiaciuto in quella situazione, perchè io ho giocato con Antonio Conte, lui era abbastanza giovane, veniva da un infortunio a Lecce con ...tuttojuve